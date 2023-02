Sassuolo | non solo Juve e Roma | crescono le pretendenti per Frattesi

... tatuaggio col tricolore spopola tra i tifosi( 4 - 3 - 3) : Consigli; Zortea, Erlic, ...di Serie A si sono mosse solo con ingaggi low cost mentre i club della Premier League inglese...... con il terzetto d'attacco Bajrami, Defrel e Laurienté che cercherà difar rimpiangere l'...(4 - 3 - 3): Consigli; Zortea, Erlic, Ruan, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; ...

Sassuolo-Napoli, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

Le formazioni ufficiali di Sassuolo-Napoli: Berardi non parte dal 1' numero-diez.com

Sassuolo Napoli in streaming gratis Guarda il match in diretta Calcio e Finanza

Dionisi prima di Sassuolo-Napoli: "Il Napoli non si batte ... CanaleSassuolo.it

Sassuolo, Dionisi: "Proveremo a battere il Napoli, ma non sarà facile" Sportitalia

Il Napoli, attraverso i propri canali social, ha diramato la formazione ufficiale che affronterà il Sassuolo, nel match valido per la 23esima giornata di Serie A. Meret in porta. In difesa Di Lorenzo, ..."In questo momento pensiamo al quotidiano, sicuramente Spalletti rimane al centro del progetto tecnico e nel 2024 restera' con noi, poi vedremo ...