Sassuolo-Napoli | Spalletti pronto a sorprendere Dionisi | la scelta

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Da primatista in classifica con un vantaggio di +15 dall’Inter secondo, ildi Lucianoscenderà in campo questa sera alle 20:45 contro ilal Mapei Stadium. Una sfida complessa, che rappresenta la prima di tre gare fuori casa per gli azzurri, che affronteranno successivamente Eintracht Francoforte ed Empoli. FOTO: Getty Images,Dopo aver riconfermato i titolari contro la Cremonese, con molta probabilità il tecnico partenopeo adopererà un po’ di turnover in questa sfida contro il, in vista soprattutto degli ottavi di finale di Champions League. Ilaffronterà infatti l’Eintracht Francoforte in due sfide decisive il 21 febbraio alle 21 e il 15 marzo alla stessa ora per accedere ai quarti. Probabile formazione di ...