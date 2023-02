Sassuolo-Napoli | Simeone | Olivera ed Elmas sale la quotazione

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Le Probabili Formazioni di, con lacheperedDiverse novità di formazioni potrebbero riguardare la partita tra, in programma stasera alle 20.45 al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia. Secondo le ultime indiscrezioni, Luciano Spalletti sta pensando a far rifiatare qualche calciatore in vista dell’andata degli ottavi di finale di martedì a Francoforte contro l’Eintracht. Spalletti potrebbe optare per alcuni cambi di formazione perSecondo Sky Sport, Salgono le quotazioni di Giovannial posto di Victor Osimhen ma sembra difficile che il trainer di Certaldo possa inserire in panchina ...