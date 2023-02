Sassuolo-Napoli | Serie A | probabili formazioni e diretta

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Ad aprire la ventitreesima giornata diA sarà, col match che andrà in scena stasera, alle ore 20:45, al Mapei Stadium. Una sfida che mette di fronte due squadre posizionate a distanza siderale l’una dall’altra in classifica. I padroni di casa, infatti, occupano la quindicesima posizione con 24 punti e solo di recente sono riusciti a cambiare marcia e svoltare, così, una situazione che rischiava di diventare preoccupante. Gli uomini di Dionisi, ora, cercano un risultato importante per cercare di avvicinarsi il più possibile al centro della classifica. Discorsi totalmente differenti per gli ospiti, che volano sulle ali dell’entusiasmo e dominano sempre più questo campionato. Sono 59 i punti per la banda di Spalletti, che al momento sembra non avere rivali e che si avvicina a grandi passi ad uno scudetto che appare ...