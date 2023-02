Sassuolo-Napoli | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su zon

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Il match tra, valido per la ventitreesima giornata di Serie A, scalda l’animo dei tifosi. I partenopei sono a +15 dalla diretta inseguitrice Inter. I neroverdi, dal loro canto, cercano necessariamente la vittoria per allontanarsi dalle zone basse della classifica. QUI– Dionisi si affida a Consigli per difendere la porta dei padroni di casa. Zortea, Erlic, Tressoldi e Rogério comporranno la linea di difesa, con Frattesi, Lopez ed Henrique che agiranno a centrocampo. In attacco dovrebbe essere la volta del tridente composto da Bajrami, Defrel e Laurienté. QUI– Meret confermatissimo per la porta. Spalletti schiera la classica difesa a 4 con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui. Anguissa, Lobotka e Zielinski comporranno il terzetto di centrocampo, mentre in attacco ancora ...