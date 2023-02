Sassuolo-Napoli | i neroverdi scenderanno in campo con il lutto al braccio nel ricordo di Frigieri

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Nella sfida che andrà in scena al Mapei Stadium alle 20:45 tra, iincon ilalper ricordare, giocatore del club emiliano tra gli anni 60 e 70 scomparso in settimana. SportFace.

Commenta per primo Dopo la parentesi delle coppe europee, torna il campionato e scende subito in campo la capolista. Al Mapei di Reggio Emilia ,apre la 23esima giornata di Serie A . I partenopei, al momento a +15 sull'Inter , prima inseguitrice, cercano altri tre punti per mettere al momento da parte la pratica scudetto e ...Il turno si apre questa sera conalle ore 20.45. Designato Andrea Colombo per questo anticipo. Con il fischietto di Como solo un precedente per i neroverdi nella gara vinta quest'...

Sassuolo-Napoli, le formazioni ufficiali: out Berardi. Elmas dal 1', non c'è Zielinski TUTTO mercato WEB

SKY - Sassuolo-Napoli, la formazione azzurra: due novità per Spalletti AreaNapoli.it

Sassuolo-Napoli, le formazioni ufficiali Fantacalcio ®

LIVE - Sassuolo-Napoli, pre-partita: azzurri a caccia del +18 su un campo "stregato" negli ultimi anni Tutto Napoli

Sassuolo-Napoli, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE Sky Sport

Tutto pronto per Sassuolo-Napoli, gara valida per la 23ª giornata del campionato di Serie A. I neroverdi proveranno a fare lo sgambetto alla capolista, ma dovranno tentarci senza Berardi, fermato da ...Al “Mapei Stadium” i partenopei hanno sempre dovuto fronteggiare partite non semplici, uscendo difatti vittoriosi soltanto tre volte su nove occasioni. Per il match del Mapei, Spalletti ha optato per ...