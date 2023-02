Sassuolo - Napoli 0 - 2 | Kvaratskhelia e Osimhen Azzurri a +18

... 10° decimo gol in campionato di Kvaratskhelia e il 18° di Osimhen, che è devsatante i anche contro ile firmare il raddoppio del. Per la capolista, momentaneamente a +18 sull'Inter, ...Finisce 0 - 2 tra. Ancora in gol la coppia Kvaratskhelia - Osimhen, ancora una volta i migliori in campo. Nelmale Bajrami, convincente Laurienté. Tutti i voti del telecronista della partita, ...

Sassuolo-Napoli 0-2, gol e highlights: gli azzurri allungano in testa con Kvara e Osimhen Sky Sport

Sassuolo-Napoli 0-2, le pagelle: Kvara è un fenomeno, Osi vola, Kim e la mediana dominano Tutto Napoli

FINALE Sassuolo-Napoli 0-2: gol di Kvaratskhelia e Osimhen | La diretta La Gazzetta dello Sport

Sassuolo-Napoli 0-2: dominio anche a Reggio Emilia, si vola a + 18 ilmattino.it

Sassuolo-Napoli, le pagelle: Kvara-sessuali, Osi-sessuali, Kim-sessuali CalcioNapoli24

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Il Napoli non si ferma più e vince anche sul campo del Sassuolo per 2-0. La sfida si decide nel primo tempo, quando la premiata ditta Kvaratskhelia-Osimhen mette a posto le ...Altro record per Osimhen. La pantera nigeriana infatti, con il gol realizzato con il Sassuolo, raggiunge 7 giornate consecutive in cui è andato a segno.