Sanremo non finisce mai | Blanco sotto inchiesta per danneggiamento

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Calci alle rose sul palco diindagato perIl Secolo XIX, di Paolo Isaia, pag. 15 I calci ai fiori sul palco dell’Ariston nella prima serata del Festival dirischiano di costare caro a: la procura di Imperia lo ha indagato per. L’sul cantante, il cui vero nome è Riccardo Fabbriconi, 20 anni compiuto il 10 febbraio, a kermesse in corso (non era in gara, ma ospite), è stata aperta dopo la denuncia presentata dal Codacons l’8 febbraio, il giorno successivo all’episodio. L’associazione di consumatori aveva anche inviato un esposto alla Corte dei Conti, ipotizzando un danno ai cittadini, in quanto «la scenografia dell’Ariston è pagata dagli utenti italiani che finanziano la Rai attraverso il canone, e il ...