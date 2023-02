Sanremo e pubblicità occulta | la Rai rischia una multa? Da Amadeus su Instagram a Blanco e Ferragnez | i motivi

Rosa Chemical e Fedez, Pro Vita presentano esposto per 'atti osceni in luogo pubblico' Blanco indagato per danneggiamento dopo i calci alle rose aocculta aE non ......, generando inevitabili guadagni visto il potenziamento dei profili privati e dell'influenza. Proprio com'è accaduto per il direttore artistico e conduttore Amadeus , che proprio a...

L'Agcom sul "caso Sanremo": i sospetti sulla pubblicità occulta in ... Open

Sanremo, bomba di Striscia la notizia: "Pubblicità occulta", terremoto in Rai Il Tempo

Sanremo, il caso all'esame Agcom: possibili violazioni per pubblicità occulta a Instagram Gazzetta del Sud

Tutti gli spot pubblicitari di Sanremo 2023 Engage