Sanremo 2023 | Ultimo non avrebbe mai salutato Marco Mengoni

' Voglio spezzare una rosa in favore di Blanco!' .continua a tenere banco anche a 'Viva Rai2!', con Fiorello che commenta due notizie che campeggiano sui giornali. Si parte con Blanco, indagato per danneggiamento dopo i calci alle rose ...Newsic Friday Vol. 07 -! Settimana post sanremese. Escono i primi album dei cantori in gara al Festival... Buon ascolto!... Levante - Voto 7,00 - Forse se Levante avesse portata aquesta ...

Sanremo 2023, Blanco indagato da procura Imperia per danneggiamento Adnkronos

"Blanco rischia fino a 5 anni di carcere dopo Sanremo" Corriere dello Sport

Polemiche su Sanremo 2023, da Blanco a Rosa Chemical, Galimberti: "la trasgressione è figlia della proibizione" Tecnica della Scuola

Sanremo 2023, esposto di Pro Vita su Fedez e Rosa Chemical RaiNews

Fedez e il bacio con Rosa Chemical a Sanremo 2023, la Rai rischia una multa di 600mila euro ilmessaggero.it

Permane il mistero: se, come sostiene Gian Paolo Tagliavia (Amministratore Delegato di Rai Pubblicità), non c’è stato accordo commerciale, perché la TV di Stato si è fatta generosa sponsor di Instagra ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...