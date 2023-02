Sanremo 2023 | parte esposto | “Spot a Instagram da parte dei conduttori”

(Di venerdì 17 febbraio 2023) (Adnkronos) – Il Codacons e l’Associazione Utenti dei Servizi Radiotelevisivi hanno presentato oggi ad Antitrust e AgCom un“al fine di verificare se vi sia stata pubblicità occulta o indiretta durante il Festival didel social”. “Con l’odierna segnalazione si vuole sottoporre a scrutinio delle Autorità in intestazione una pratica di pubblicità verosimilmente indiretta che si viene a concretizzare, in violazione degli impegni imposti dall’AgCom e dal codice di autoregolamentazione oltre che in contrasto con la legge, mediante la reiterata menzione durante un programma Rai di un social – nel caso che ci occupa è– addirittura in numero maggiore rispetto agli sponsor paganti” si legge nell’di cui l’Adnkronos ha preso visione in anteprima. Nel testo si ...

Non si dà pace Blanco dopo il caos che ha creato sul palco dell' Ariston . Indagato dalla Procura di Imperia con l'accusa di danneggiamento per le rose devastate nella prima serata di, Blanco risponde con una canzone. Sul suo profilo Instagram, il cantante pubblica un audio di una canzone che sembra scritta di pancia per l'occasione, dal titolo ' Sbagli '. Dalla nota ...Dalla fine di, Fedez è praticamente sparito dai social, lasciando a giornalisti e esperti ... facendo slittare l'uscita da maggio a settembre

Durante il Festival, Kekko ha raccolto molti apprezzamenti anche per aver affrontato, come altri artisti, il tema della salute mentale e ...L'Onlus Pro Vita & Famiglia ha presentato un esposto contro Fedez e Rosa Chemical per atti osceni in luogo pubblico ...