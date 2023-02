Sanremo 2023 | Blanco indagato dalla Procura per danneggiamento

(Di venerdì 17 febbraio 2023)per aver distrutto a calci il “giardino di rose” allestito sul palcoscenico del teatro Aristondi Imperia con l’accusa di. Il tutto è nato per il fuori programma avvenuto alla prima serata del festival, quando il cantante ha iniziato ad avere problemi con l’audio e di conseguenza ha deciso di distruggere a calci il “giardino di rose” allestito sul palcoscenico del teatro Ariston. “Non sentivo in cuffia, non potevo cantare. Ma almeno mi sono divertito, la musica è anche questo”. Queste le parole dell’artista subito dopo ...

Accedi alla web - app gratuita degli effettivi passaggi radiofonici delle canzoni diin tempo reale, calcolati da Radiomonitor su un panel di circa 367 emittenti monitorate in Italia. ©...Anche quando Diallo si è trasferito a, Balde andava a trovarlo e spesso restava da lui a dormire. Per tre anni ha aspettato l'esito della domanda di asilo , poi però ha deciso di andare in ...

Fedez e il bacio con Rosa Chemical a Sanremo 2023, la Rai rischia una multa di 600mila euro ilmessaggero.it

Sanremo 2023, Famiglia Cristiana stronca Amadeus: "La Rai ne tenga conto" Liberoquotidiano.it

Sanremo scatta il "Ferragnez-Gate": dalle telecamere Amazon dietro le quinte agli accordi con Instagram Today.it

Sanremo, Rai sotto accusa: rischia una multa pesantissima Libero Magazine

Sanremo 2023, Blanco indagato da procura Imperia per danneggiamento Adnkronos

Era il più giovane, 19 anni, di un Sanremo molto giovane, ed è tornato a casa con un onorevolissimo quindicesimo posto su 28, davanti ad Articolo 31, Paola & Chiara, Cugini ...Dopo il video in cui la conduttrice svela un pancino sospetto, e la foto in cui il calciatore le carezza il ventre, sarebbe arrivata la conferma degli amici della coppia: la cicogna è davvero in volo ...