Sano ed energico | check up medico Biden lo conferma idoneo a presidenza

E' '''' ed '''' il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che si è sottoposto al check up di routine annuale. Lo rende noto il medico della Casa Bianca sottolineando che Biden è ''...La campagna "Unabbraccio" è un ulteriore passo nella lotta contro lo spreco delle risorse ...Colao per illustrare loro il progetto 'Telemedicina per la next generation e l'invecchiamento...

"Sano ed energico", check up medico Biden lo conferma idoneo a ... TheSoundcheck

Risparmio energetico, "M'illumino di meno" a Genova e in Liguria: tutte le iniziative - Primocanale.it - Le... Primocanale

M’illumino di meno: 19ª edizione. Agenzia presente all’appuntamento FiscoOggi

Suzuki spegne le luci per “M'illumino di meno” 2023 Il Nautilus

Superbonus: Mantovano, ‘lunedì pomeriggio vedremo associazioni categoria’ (2) La Ragione

(Adnkronos) - E' ''sano'' ed ''energico'' il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che si è sottoposto al check up di routine annuale. Lo rende noto il medico della Casa Bianca sottolineando che Bid ...Lorella Cuccarini ha una forma fisica perfetta perché il suo stile di vita è sano. Scopriamo insieme tutti i segreti della sua bellezza.