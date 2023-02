Sannio Acque | la minoranza di ApB | “La fretta è cattiva consigliera”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma dei consiglieri comunali di ‘Alternativa per Benevento’. “La Corte dei Conti ha espresso severi rilievi sulla delibera con cui il Comune di Buonalbergo ha aderito alla società mista. Il parere negativo era ampiamente prevedibile: solo il coordinatore del distretto idrico, Pompilio Forgione, può “candidamente“ dirsene stupito. La bocciatura della Corte dei Conti è dovuta alla carente istruttoria sui profili di convenienza e sostenibilità economico-finanziaria dell’operazione di costituzione della società mista per la gestione del servizio idrico. Una delibera di identico tenore è stata approvata dal Consiglio Comunale di Benevento: in occasione del dibattito in aula avanzammo una richiesta pregiudiziale, chiedendo il ritiro della delibera proprio per il difetto di ...