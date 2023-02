Sannio Acque bocciata dalla Corte dei Conti | Comitato Abc | “Gestione privatistica pericolosa”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma delAcqua Bene Comune. La bocciatura delladeidis.r.l. dimostra che laè assainon solo per la politica, ma soprattutto per il futuro del nostro territorio. L’operazione inizia ad evidenziare le prime crepe e a fare acqua da tutte le parti, sia perché non fondata su solide basi giuridiche, sia perché tradisce la volontà popolare di 26 milioni italiani che nel 2011 avevano rispedito al mittente ogni tentativo di privatizzazione. La Giusriprudenza ha più volte affermato che ladel Servizio idrico integrato da parte di società a capitale interamente pubblico è il modello di ...