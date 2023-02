Sannio Acque | Altrabenevento | “Mastella scarica le responsabilità sulle delibere sbagliate”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota a firma di Gabriele Corona, del movimento “Altra Benevento è possibile”, sulla vicenda riguardante ledi alcuni comuni per l’adesione a. Di seguito il testo: “Il sindaco Clementeritiene che ledei comuni per l’adesione a, bocciate dalla Corte dei Conti, sono frutto di errori dell’Ente Idrico Campano. Eppure, finora, proprio lui ha anticipato tutte le decisioni in merito alla costituzione della società mista, la relativa quota di adesione del privato e il capitale sociale dei singoli comuni, prima ancora delle deliberazioni del Consiglio di distretto Sannita, assunte con il voto favorevole dei sette ...