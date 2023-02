Sanità | Schillaci “Servono fondi ma anche nuovo modello organizzativo”

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Si fa spesso riferimento al fatto che il Sistema sanitario nazionale sia sotto finanziato. Questo è avvenuto nei 10 anni precedenti al Covid, però non è solo un problema di risorse madi come si utilizzano i. La centralità del ministero può essere una guida per le Regioni e per costruire dei modelli. Laè cambiata e abbiamo fortemente bisogno di nuovi modelli organizzativi”.Così il ministro della Salute, Orazio, ospite ad Agorà su Rai3. “La scorsa settimana abbiamo distribuito 128 miliardi del fondo sanitario nazionale, si tratta del maggior impegno ottenuto in Italia. Avere più risorse è importante, ma è necessario utilizzarle bene”, ha aggiunto. “Già dal 2001 le Regioni hanno un ruolo fondamentale nella gestione della. Ci sono però sul territorio ...