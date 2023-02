Sanità | Muscarà | “De Luca agisca oppure si dimetta”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Da due anni non si parla più diin Campania con progettazioni a lungo termine, addirittura in questo tempo, neanche le audizioni in commissioneci hanno concesso. Dopo le mie pressioni siamo riusciti finalmente, nella giornata di ieri, a far intervenire le sigle sindacali rappresentanti dei lavoratori del pronto soccorso, degli infermieri, dei medici”. Lo sottolinea in una nota, il consigliere regionale Maria. “La totale assenza di Dee dei dirigenti che avevano l’obbligo di intervenire e rispondere alle denunce dei primi attori che vivono laquotidianamente, fa rabbrividire -spiega – in una Regione in cui si fa finta che vada tutto bene, Deparla di terzo mandato, e neanche interviene su un argomento così ...