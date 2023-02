Sanità | alert Ecdc su epidemia di shigellosi | 258 casi e rischio moderato

Leggi su iltempo

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Milano, 17 feb. (Adnkronos Salute) - Un'di, infezione gastrointestinale causata da batteri della specie Shigella, sta crescendo fra Europa e Usa con 258(221 confermati e 37 sospetti) registrati al 16 febbraio in 10 Paesi di Unione europea/Spazio economico europeo (Ue/See), nel Regno Unito e negli Usa. L'arriva dall', il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. "Da settembre 2022 - informa l'che ha condotto una valutazione rapida del, classificato per ora come- è stato segnalato un aumento del numero didi, causati principalmente da Shigella sonnei, tra i viaggiatori di ritorno da Capo Verde in Ue/See, Uk e Stati Uniti. ...