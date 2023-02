San Marzano sul Sarno | traffico di banconote false | deferito 28enne marocchino

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Sansul(Sa) hannoin stato di libertà per il reato di “spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate”, un, senza fissa dimora, controllato in un giardino cittadino e trovato in possesso di 3da 50 €. Inoltre, nei confronti dell’uomo, irregolare in Italia, è stato emesso un decreto di espulsione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.