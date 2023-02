(Di venerdì 17 febbraio 2023) Ok alla Confederazione islamica italiana, all'Ucoii e alla Grande Moschea di Roma nelsulla morte di. La Corte di assise di Reggio Emilia le ha infatti ammesse come parti civili, ...

... Nomanhulaq Nomanhulaq e Ikram Ijaz, zio e cugini di, detenuti in Italia e anche oggi presenti in aula, la Corte presieduta da Cristina Beretti ha escluso altre 13e enti che ...... la mattina dell'apertura del processo, molte, a partire da Non una di meno, hanno manifestato per chiedere giustizia per. E sono circa 20 le, gli enti e le ...

Saman: le associazioni islamiche accolte nel processo Agenzia ANSA

Aperto il processo per l'omicidio di Saman Abbas: molte le ... Il Paese delle Donne

Il processo per l'omicidio di Saman: parti civili, accettate le associazioni islamiche, escluso il Comune di Berceto Gazzetta di Parma

“Saman, nel cuore e nelle lotte”, prosegue il presidio di “Non una di ... Next Stop Reggio

Mai più un altro “caso Saman”: a Novellara attivo il progetto Sensore ... Reggionline

Continua il processo per l'omicidio di Saman Abbas a Novellara. Parti civili: accettate le associazioni islamiche, escluso il Comune di Berceto. La Corte manderà in Pakistan gli atti per la videoconfe ...Ok alla Confederazione islamica italiana, all'Ucoii e alla Grande Moschea di Roma nel processo sulla morte di Saman. (ANSA) ...