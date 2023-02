Saman | il fratello e il fidanzato temono di fare la stessa fine

Leggi su agi

(Di venerdì 17 febbraio 2023) AGI - Il dolore e la paura del fratellino di, 16 anni all'epoca del fatto, irrompono nella Corte d'Assise di Reggio Emilia a segnare la seconda udienza del processo per la morte diAbbas, la 18enne di origine pakistana uccisa a Novellara, nel Reggiano, per aver rifiutato un matrimonio combinato in patria. Il suo corpo è stato ritrovato sepolto un anno e mezzo dopo a 500 metri dalla casa dove abitava. È lui, il, il principale accusatore dello zio Danish Hasnain: vive ancora in una situazione protetta. "È tuttora certo che per aver parlato subirà lasorte della sorella - spiega in aula il suo legale, Valeria Miari - ha subito pressioni in ambito familiare e vive una forte situazione di stress, legata proprio all'inizio del dibattimento. Mi ha chiesto di vedere il corpo, perché quel corpo è ...