(Di venerdì 17 febbraio 2023) La scomparsa die gli indagati per l'omicidioAbbas, la 18enne di origini pakistane e residente a Novellara, era sparita nella primavera del 2021. Per la sua scomparsa, sono indagati i ...

La scomparsa die gli indagati per l'omicidioAbbas, la 18enne di origini pakistane e residente a Novellara, era sparita nella primavera del 2021. Per la sua scomparsa, sono indagati i genitori (il padre, Shabbar Abbas, è stato arrestato in ...... oggetto di altro procedimento penale, che arrivavano ad ogni sua uscita pubblica" sono due elementi su cui ha insistito anche l'Claudio Falleti, difensore del fidanzato di, per ...

Saman, avvocato del fratello: teme di essere ucciso anche lui TGCOM

Avvocato del fratello di Saman: 'Teme di essere ucciso' Agenzia ANSA

L'avvocato del fratello di Saman: "E' certo che subirà la stessa sorte per aver parlato" RaiNews

Saman Abbas, il legale di Shabbar: “Stato italiano colpevole, cercate il vero assassino” il Resto del Carlino

Caso Saman, l'avvocato dello zio chiederà un eventuale sconto di pena. Parti civili, accettate le associazioni islamiche, escluso il Comune di Berceto Gazzetta di Parma

Durante il processo per la morte di Saman Abbas, l'avvocato che assiste come parte civile il fratello della ragazza trucidata a Novellara (Reggio-Emilia), ha affermato che il giovane teme di essere ...Nel corso del processo per la morte della 18enne Saman Abbas, parla l'avvocato del fratello minorenne: che cos'ha detto ...