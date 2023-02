Saman Abbas | l’avvocato del fratello | “Ha paura di essere ucciso per aver parlato”

'Questo ragazzo è certo che per aver parlato subirà la stessa sorte della sorella'. Lo ha detto in aula l'avvocato Valeria Miari, che assiste come parte civile il fratello di. Il giovane, minorenne e all'epoca dei fatti sedicenne, è testimone chiave nel processo ai cinque familiari della 18enne accusati dell'omicidio. Il ragazzo, che vive tuttora in una ...'Questo ragazzo è certo che per aver parlato subirà la stessa sorte della sorella'. Lo ha detto in aula l'avvocato Valeria Miari, che assiste come parte civile il fratello di. Il giovane, minorenne, è testimone chiave nel processo ai cinque familiari della 18enne accusati dell'omicidio. Le difese degli imputati hanno chiesto di risentirlo nel processo, mentre ...

"Vi mostro come abbiamo sepolto Saman". Il video choc dello zio ilGiornale.it

Saman Abbas, lo zio confessa: «Quando l'hanno seppellita ero lì, mi sono allontanato perché non volevo vedere» leggo.it

Saman Abbas, il fratello teme di essere ucciso per aver parlato: minacciato anche il fidanzato della 18enne Virgilio Notizie

Saman Abbas, avvocato del fratello: "Teme di essere ucciso come la sorella" Sky Tg24

Saman Abbas, l'ultimo viaggio della 18enne indicato dallo zio Danish: le immagini esclusive Fanpage.it

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...A Reggio Emilia si è svolta la seconda udienza per il caso di omicidio della 18enne pakistana Saman Abbas: l'avvocato del fratello racconta le sue paure ...