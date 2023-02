Salto con sci | Wellinger guida il dominio tedesco nelle qualificazioni di Rasnov Cecon 32°

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Si concludono ledicon gli maschile sulla pista romena di. E’in questo venerdì, che vede svettare davanti a tutti Andreascon 126.3 punti, che gli consentono di precedere i connazionali Markus Eisenbichler (125.9) e Philipp Raimund (123.6). Riescono ad entrare in top ten anche gli sloveni Jelar Ziga e Rok Masle, i tedeschi Karl Geiger e Stephan Leyhe, il bulgaro Vladimir Zografski e gli austriaci Clemens Aigner e Philipp Aschenwald. Il migliore degli atleti azzurri è Francesco, che termina la sua qualificazione al trentaduesimo posto con 98.2 punti, mentre l’altro italiano Alex Insam totalizza un 94.6 che vale la trentanovesima posizione. SportFace.

