Salto con gli sci | tripletta tedesca nel prologo di gara-1 a Rasnov Cecon e Insam fuori dalla top30

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 febbraio 2023)al termine deldi, sede della quattordicesima tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile dicon gli sci 2022-2023. Sul trampolino piccolo rumeno HS97, al posto delle qualificazioni, è andata in scena di fatto un’ulteriore serie ufficiale di allenamento (per via della presenza di soli 47 atleti) in vista della competizione di domani con in palio punti per la Sfera di Cristallo. Andreas Wellinger è stato il migliore del lotto con undi 92 metri nonostante forte vento alle spalle, totalizzando 126.3 punti e precedendo i connazionali Markus Eisenbichler e Philipp Raimund rispettivamente di 0.4 e 2.7 punti. A seguire troviamo in classifica gli sloveni Ziga Jelar e Rok Masle a 4.4 e 6.3 puntivetta, mentre chiudono la ...