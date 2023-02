Sallusti | abbiamo finito con Berlusconi e ora cominciano con Delmastro E’ il solito film cui la magistratura ci ha abituato?

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Alessandro, nel suo editoriale odierno su Libero, dà voce alla sensazione che è largamente condivisa da gran parte degli italiani:cone si comincia con il sottosegretario del governo Meloni. Questo a proposito dell‘inchiesta della Procura di Roma su Andrea. Un segnale che ci si augura non abbia anche un sottotesto politico. E i media di sinistra non resistono all’onda, scagliandosi con veemenza controe sottovalutando i volantini anarchici con minacce di morte ai “manager della guerra”. Non solo: tramitesi punta al ministro Nordio, che dichiarò che il suo sottosegretario non aveva rivelato segreti d’ufficio. Alla sinistra basta l’apertura dell’indagine per rivelazione di segreto d’ufficio (è ciò che la ...