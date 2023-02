Salisburgo Roma | shock davanti allo stadio | la polizia prende a manganellate padre disabile e ammanetta il figlio minorenne VIDEO

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Tensioni fuori dieri sera in occasione della partita di Europa League. Ma al di là del risultato sul campo, che ha visto uscire sconfitti i girossi per 0-1 (ci sarà adesso la partita di ritorno giovedì prossimo), problemi si sono verificati all’esterno della Red Bull Arena. In particolare i tifosi girossi denunciano le cariche subite per mano dellache, stando ai racconti postati sui social, avrebbero riguardato anche un genitoree suo, presi ati. “Presi adallaaustriaca”, la denuncia choc di un papàPer questo dopo la partita sui social ...

Giovedì prossimo il ritorno Peggio ancora va allabattuta dalin Austria, nonostante una gara giocata bene alla Red Bull Arena. Nel finale il gran colpo di testa di Capaldo, bravo ad ...KO ae Dybala si fa male Sconfitta beffa per lache perde 1 - 0 in casa del. I giallorossi dominano per larghi tratti di partita e centrano due legni con Cristante ...

