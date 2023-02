Salerno | sospensione idrica di 7 ore il 21 febbraio

(Di venerdì 17 febbraio 2023)per sette ore prevista per la giornata di martedì 21a causa di un intervento di manutenzione in via Salvador Allende. laavverrà alle ore 11:00 e si protrarrà fino alle 18:00. Ecco le vie interessate: Via Salvador Allende (da incrocio Via Uffici Finanziari ad incrocio Via De Marco) Viale De Marco Viale Schiavone Viale Antonio Bandiera Viale Agostino Di Bartolomei Segui ZON.IT su Google News.

