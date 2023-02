Salerno | domenica al teatro Genovesi arriva la compagnia 99 Posti

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Tempo di lettura: 4 minuti19 febbraio 2023, alle ore 19, sul palco del(via Principessa Sichelgaita, 12/a –) per la 14esima edizione del Festival NazionaleXS ci sarà Co.C.I.S. –99in “A lo stesso punto, però a n’ata parte” di Paolo Capozzo: protagonisti della storia sono Prisco e Mostino, due Zuorri (fino alla metà del secolo scorso, in alta Irpinia s’indicavano i contadini che coltivavano le terre dei padroni) di qualche vecchio copione teatrale di cui abbiamo perso le tracce. I due si svegliano in unvuoto, abbandonato, e scoprono di essere stati letteralmente dimenticati. Ilè stato chiuso (per la pandemia) e loro sono rimasti lì, come ...