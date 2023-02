Sabato e domenica nel Foglio. Cosa c'è negli inserti del fine settimana

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Come tutti i weekend nel giornale ci sono sedici pagine di inserto culturale. Ecco chetrovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì). I nuovi martiri della fede. Dalle chiese assaltate perché rifugio degli oppositori al calvario del vescovo condannato a ventisei anni di galera perché “superbo” e “terrorista”. Cronaca della spietata persecuzione sandinista in Nicaragua – di Matteo Matzuzzi Miracolo italiano. Sicurezza, occupazione, imprese: numeri positivi. Tutto alla grande? No, ma per fare meglio bisogna prima sfatare i miti del catastrofismo – di Stefano Cingolani Il Flaiano del trash. Torna Tommaso Labranca, ignorato in vita e celebrato in morte, con la sua rivista e il mondo dolente tra Milano e Pantigliate – di Michele Masneri Paolo il fluido. Altro che Rosa Chemical, torna l’autobiografia dell’“Alfabeto Poli”. Il ...