Russia | un muro tra libertà e schiavitù | l' affondo di Zelensky da Berlino

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Il presidente ucraino Volodymyrha aperto questa sera il Festival internazionale del cinema dicon un appello agli artisti e alle istituzioni culturali affinché 'prendano posizione' nella guerra in Ucraina e sostengano il suo paese e il suo popolo nella lotta contro l'aggressione russa., citando il regista tedesco Wim Wenders e il suo film del 1987 'Wings of Desire' ha scelto una metafora dell'opera per esprimere il suo punto di vista: "Laoggi ha voluto costruire untra l'Ucraina e l'Europa, tra lae la, tra la civiltà e il terrore".