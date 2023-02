Rubano in un appartamento | beccati mentre uscivano dallo stabile

(Di venerdì 17 febbraio 2023)orologi e monili in oro in una Castellammare. Sorpresi dalla Poliziacon la refurtivain un. Stamattina gli agenti del Commissariato di Torre del Greco erano impegnati in un servizio di contrasto ai reati predatori. Passando in via Cosenza a Castellammare di Stabia hanno notato un uomo parlare al telefono fuori uno. Poco dopo hanno notato uscire tre uomini dall’edificio con una borsa in mano. I quattro si sono allontanati rapidamente verso una vettura parcheggiata poco distante. Il fulmineo intervento della Polizia ha permesso di raggiungerli e di bloccarne due all’interno dell’auto porcheggiata. Gli altri due alla vista dei poliziotti si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. ...

... altresì, accertato che avevano rubato la borsa in undello stabile da cui erano usciti poco prima. I due sono stati arrestati e la refurtiva è stata restituita al proprietario.I minori liguridi più Le denunce a carico di minorenni per i furti invedono il valore massimo raggiunto dalla Liguria con un indice di 25,4 per 100 mila minori e il minimo dal ...

