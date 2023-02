Rotterdam | quarti | Sinner chiede strada a Wawrinka live alle 19 30 in tv

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Altro impegno serale per Janniknell'"ABN AMRO Open" (ATP 500 - montepremi 2.074.205 euro) che si sta disputando sul veloce indoor di, in Olanda . Nei- i dodicesimi in ...

... nella vittoria di secondo turno all' ABN AMRO Open dicontro Stefanos Tsitsipas , è ... viene fuori anche pensando alla partita di oggi dicontro il redivivo Wawrinka . ' Ora c'è un'...Altro impegno serale per Jannik Sinner nell'"ABN AMRO Open" (ATP 500 - montepremi 2.074.205 euro) che si sta disputando sul veloce indoor di, in Olanda . Nei- i dodicesimi in carriera a livello indoor - il 21enne di Sesto Pusteria , risalito al n.14 del ranking grazie al trionfo a Montpellier di domenica scorsa (settimo ...

Sinner, missione compiuta: annichilisce Tsitsipas e centra i quarti di Rotterdam La Gazzetta dello Sport

Sinner batte Tsitsipas in due set e vola ai quarti dell'ATP di Rotterdam: ora Wawrinka Sky Sport

Sinner batte Tsitsipas e va ai quarti a Rotterdam Agenzia ANSA

Sinner batte Tsitsipas a Rotterdam: quarti di finale e rivincita degli Australian Open la Repubblica

ATP Rotterdam, i risultati degli ottavi: Auger-Aliasissime e Medvedev ai quarti Sky Sport

Quarta sfida tra l'italiano e lo svizzero con Sinner favorito dai bookies. Il qualificato Varillas sarà l'ostacolo nella strada di Lorenzo ...La prestazione di Jannik Sinner, nella vittoria di secondo turno all’ ABN AMRO Open di Rotterdam contro Stefanos Tsitsipas, è stata semplicemente superlativa. L’altoatesino dall’inizio alla fine ha pr ...