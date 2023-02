capisco il dolore del padre di... chiedo scusa a voi... so che la famiglia non mi perdonerà mai. E hanno ragione, chiedo aiuto a voi e a Dio', ha detto il presunto assassino in lacrime. Nega ...a 22 anni, l'imputato in aula mima l'omicidio: 'Così l'ho strangolata, sentivo le voci in testa' Trascinata nel ripostiglio Secondo l'accusa Vessio sarebbe entrato nella medicheria senza ...

Rosa uccisa a 22 anni, l'imputato in aula mima l'omicidio: «Così l'ho strangolata, sentivo le voci in testa» leggo.it

Omicidio Rosa Alfieri, il racconto dell’assassino: “Così l’ho uccisa” Teleclubitalia.it

Grumo Nevano: Messa in ricordo di Rosa Alfieri, la 22enne uccisa un anno fa dal vicino di casa Virgilio

Mare fuori 3, enigma nel finale. Chi muore Sky Tg24

Detenuto trascina un'operatrice sanitaria nel ripostiglio e tenta di violentarla leggo.it

«Le voci mi dicevano di uccidere. Altrimenti mi avrebbero ucciso loro». È questa la linea di difesa di Elpidio D’Ambra, reo confesso dell’assassinio di Rosa Alfieri, la ventiduenne di Grumo Nevano ...Un omicidio efferato, imbottito di cocaina e crack, quando ha messo le mani intorno al collo di Rosa Alfieri, 22 anni, e l'ha stretto fino a soffocarla. Nella sua testa, le voci gli dicevano ...