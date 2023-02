Roma | sospiro di sollievo per Dybala | nessuna lesione | c’è un sovraccarico ai flessori

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Buone notizie per Pauloe la: gli esami strumentali a cui si è sottoposto l’attaccante argentino in seguito all’infortunio di ieri sera contro il Salisburgo hanno escluso qualsiasimuscolare. C’è comunque unaiper il numero 21 giallorosso, le cui condizioni verranno continuate ad essere valutate nei prossimi giorni. In ogni caso appare difficile un suo impiego nella sfida di domenica contro l’Hellas Verona. SportFace.

Commenta per primodi sollievo e niente doppia beffa austriaca. Paulo Dybala, infatti, si è sottoposto stamattina a esami strumentali al flessore sinistro dopo aver alzato bandiera bianca a fine primo tempo ieri ...di sollievo a Trigoria. Il rammarico per la sconfitta beffarda subita a Salisburgo infatti non pareva nemmeno il problema più grande: dopo la prestazione positiva vista alla Red Bull Arena ...

L'allenatore della Roma ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League con il RedBull Salisburgo Finalmente la Roma torna in campo non solo in Serie A, ma anche nelle coppe ...