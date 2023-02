Roma | Rocca | Se vorrà | Gualtieri troverà in me un alleato per la devoluzione dei poteri

Così, ai microfoni di TgCom24, il Governatore del Lazio, Francesco. "Io darò il massimo del sostegno ma non consentiremo che i comuni del Lazio diventino la pattumiera di", continua. "...Io sono a favore della devoluzione dei poteri aaffinché la città sia all'altezza delle altre grandi capitali europee". Così, ai microfoni di TgCom24, il Governatore del Lazio, Francesco. "...

Rocca, sarò alleato di Gualtieri per poteri Roma Capitale Espansione TV

Roma, Rocca: rifiuti, il commissariamento è stata una finzione Agenzia askanews

Magi (Omceo Roma): “Collaborazione con Rocca per soluzione a ... Quotidiano Sanità

Regionali Lazio, gli eletti della circoscrizione di Roma: Rocca ... Politica Sette

Rocca vince in tutta Roma tranne in quattro municipi Agenzia ANSA

Difficile che l'Udc riesca a conquistare un assessorato, ma in questo caso si fa il nome di Marco Di Stefano, ex deputato e attuale consigliere a Roma. L'ultima parola, nonostante tutto, sarà del ...La sanità, con l'emergenza pronto soccorso e le lunghe liste di attesa per visite ed esami. Le infrastrutture, con i cantieri da sbloccare e gli interventi per favorire gli spostamenti dei pendolari.