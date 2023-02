Roma | Rocca | rifiuti | il commissariamento e' stata una finzione

(Di venerdì 17 febbraio 2023) 'Una'. Cosi' il neo presidente della Regione Lazio, Francesco, ospite di TgCom24 e intervistato dal direttore Paolo Liguori, ha bollato ilda parte del precedente Governo che ha dato i poteri al sindaco diRoberto Gualtieri, per realizzare il ...

... Francesco, ospite di TgCom24 e intervistato dal direttore Paolo Liguori, ha bollato il commissariamento da parte del precedente Governo che ha dato i poteri al sindaco diRoberto ...... perche' e' un interesse di tutta la Regione, ma non consentiro' che si continui ad utilizzare il resto della Regione come pattumiera di' ha avvertitoche ha ribadito che lui sara' al ...

Roma, Rocca: rifiuti, il commissariamento è stata una finzione Agenzia askanews

Magi (Omceo Roma): “Collaborazione con Rocca per soluzione a ... Quotidiano Sanità

Giunta Rocca, spuntano i primi nomi. Il presidente potrebbe tenersi la Sanità RomaToday

Lazio, Rocca: incontrerò Gualtieri per fare il punto su Roma Agenzia askanews

Trancassini (Fd’I): “La giunta Rocca lavorerà con Roma ma sui rifiuti va fatta una riflessione” Agenzia Nova

Litiga con un 48enne, estrae la pistola e lo colpisce: è successo a Rocca di Papa mercoledì scorso. La vittima è stata colpita al collo. È successo nella mattinata dello scorso mercoledì, 15 febbraio ...Rispetto a Gualtieri il neo governatore ha detto: "Non permetterà che si continui a utilizzare il resto della Regione come pattumiera perché Roma non avanza con i lavori della differenziata" ...