Roma | psichiatra condannato per abusi sessuali su giovane paziente | il giorno dopo va a giocare a tennis al circolo Parioli

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 febbraio 2023), ripetuti, su una. Con l’utilizzo, tra le altre cose, di lacci, pinze e cera calda. Per questo lo72enne Stefano Maria Cogliati Dezza due giorni fa è statodal giudice per l’udienza preliminare dia quattro anni e mezzo di reclusione. Ma illa sentenza di primo grado, l’uomo è andato aal, nel collegio del quale siete al tavolo dei quattro probiviri. Come racconta il Corriere della Sera, Cogliati Dezza è molto stimato nel. I soci raccontano, per esempio, che si scusa quando vince un punto sulla palla corta, oppure che fa il baciamano alle signore. Per tutti è sempre ...