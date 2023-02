(Di venerdì 17 febbraio 2023) Due persone sono state arrestate ain seguito a un’indagine della procura e dei carabinieri sul pagamento di denaro a un pubblico ufficiale per otteneresegrete da procedimenti penali coperti da segreto. Camilla Marianera, una praticante avvocato di 27 anni, e il suo compagno Jacopo De Vivo sono accusati di aver pagato circa 300 euro per ogni richiesta dia un pubblico ufficiale ancora sconosciuto, appartenente all’ufficio intercettazioni della procura di. La coppia è stata coinvolta in quanto in grado di otteneresegrete sulle intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, grazie alla complicità della “talpa” nell’ufficio delle intercettazioni. Marianera, che lavorava come consulente per l’assessorato comunale alla sicurezza, è descritta come ...

... c'è un elemento certamente a favore del governo: nell'intesa con l'Ue sul Pnrr,si è ... In Germania , per esempio, si58 centesimi al giorno per un totale di 210 euro. In Gran Bretagna sono ...E accaduto anche ieri, al termine di una partita che la, con i suoi limiti di gioco e con il ... Che sprecano l'inverosimile sotto porta e alla fineall'88' l'incertezza di Matic nel ...

Roma, pagano in cambio di informazioni: in manette Italia Sera

Bologna-Roma 3-2: giallorossi sconfitti in trasferta Siamo la Roma

La Roma si getta via a Bologna. Clamorosa rimonta rossoblù da 0-2 ... Gazzetta Regionale

Primavera, Bologna-Roma 3-2: giallorossi rimontati dai rossoblù Il Romanista

Pagano non basta. La Roma torna alla sconfitta, vince la Samp Gazzetta Regionale

Quanto costa la non fusione dei piccoli Comuni. I piccoli Comuni pesano molto più sulla spesa pubblica rispetto a quelli medi o grandi. La spesa pro capite per i piccoli centri, infatti è decisamente ...Due persone sono state arrestate a Roma in seguito a un’indagine della procura e dei carabinieri sul pagamento di denaro a un pubblico ufficiale per ottenere informazioni segrete da procedimenti penal ...