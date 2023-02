Roma | minaccia la compagna e la insegue con un coltello | ‘Devi morire’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Non riusciva a fermarsi, a placare quella furia e con tutte le sue forze ha iniziato a inveire contro la. Arla di morte, a massacrarla di botte e a intimorirla brandendo in mano un. L’ennesima violenza, ancora una donna vittima. Questa volta siamo a, in via Carlo Saraceni: è qui che nella notte dell’11 febbraio scorso, poco prima delle 2, una donna ha chiamato il personale sanitario del 118. Aveva bisogno di aiuto, ha composto velocemente quel numero con la speranza di essere ascoltata. Dall’altra parte della cornetta, in effetti, qualcuno ha sentito le sua urla disperate e ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. A quel numero non rispondeva più nessuno e si è temuto il peggio. Uomo violento in via Carlo Saraceni aSul posto, in quell’abitazione, sono ...