Roma | infortunio Dybala | l’esito degli esami

(Di venerdì 17 febbraio 2023)a cui si è sottoposto Paulo, attaccante della, dopo l’con il Salisburgo Secondo quanto riportato da Sky Sport, arrivano buone notizie sulle condizioni fisiche di Paulo. L’attaccante argentino si era infatti fermato nel corso del primo tempo della sfida tra Salisburgo eper un problema muscolare. Glia cui si è sottoposto questa mattina escluso lesioni . Solamente un sovraccarico ai flessori che dovrà essere valutato nei prossimi giorni. Vedremo se l’argentino tornerà già in campo per il prossimo turno di Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24.

