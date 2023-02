Roma Gualtieri invia a Mantovano dossier candidatura AMLA

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Il Sindaco diRobertohato al Governo, con una lettera rivolta al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Alfredo, ildidella Capitale a ospitare l’Autorità Europea Antiriciclaggio (). Con la creazione dell’, l’Unione Europea si doterà di un articolato apparato di contrasto al riciclaggio e al finanziamento di attività illecite, affidando all’Autorità il compito di esercitare la supervisione sugli operatori creditizi e finanziari di maggiori dimensioni e di armonizzare gli interventi delle istituzioni nazionali competenti in materia. Nella missiva, il Sindacoha ricordato come l’Italia possieda una tra le legislazioni più avanzate in ...

Il 15 febbraio il sindaco diRoberto, in qualità di socio di maggioranza di Acea, aveva scritto all'amministratore delegato Fabrizio Palermo chiedendogli procedere alla cooptazione e ...Fra gli altri presenti anche il sindaco di, Roberto, e l'astronauta dell'Esa, Samantha Cristoforetti."Penso che a David avrebbe fatto molto piacere che in un posto così centrale in ...

Metsola in visita nel centro di Roma con Gualtieri, tra negozi d'arte, pizza e caffè della Capitale La7

Roma, Roberta Metsola passeggia nel centro storico con il sindaco Gualtieri - Italia Agenzia ANSA

Dopo 15 mesi di Roberto Gualtieri, Roma è ancora un immondezzaio L'Espresso

Sfratti, dal Comune di Roma nessun cambio di passo concreto: Gualtieri esca dall’indifferenza Il Fatto Quotidiano

Roma 17 febbraio 2023 “Una persona straordinaria che ha dato tantissimo all’Ue” Così Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, entrando all’Inaugurazione della Sala David Sassoli- Esperienza Europa a Piazza ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...