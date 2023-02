Roma | Dybala esce all’intervallo | la prima diagnosi dell’infortunio

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 17 febbraio 2023) AGGIORNAMENTO 12:50 Buone notizie per i tifosi dellae per Paulo. Sono stati effettuati gli esami per il problema muscolare accusato dall’argentino durante il match contro il Salisburgo ed hanno escluso delle lesioni muscolari. Si tratta solamente di un sovraccarico ai flessori e dovrà essere rivalutato nei prossimi giorni. Lasconfitta nella gara di andata dei playoff di Europa League contro il Salisburgo. Il ritorno si giocherà allo stadio Olimpico e i giallorossi dopo aver perso la partita si trovano a fare i conti con un’altra pessima notizia. A preoccupare il tecnico portoghese è stato l’infortunio di Paulo, l’attaccante argentino è stato sostituito. Per il fantasista ex Juventus si tratta di un sovraccarico muscolare al ...