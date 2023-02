Roma | dall’associazione Daje de Alberi 15 nuove piante a Val Melaina L’esperto | “Benefici sullo smog e sulle temperature”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 febbraio 2023) “Anche un singolo albero può fare la differenza: crea ombra e con la sua chioma abbassa la temperatura in città fino a 4 gradi”. Per questo motivo, sabato 18 febbraio, alle ore 10 i volontari dell’associazioneDesi ritroveranno in via Cabrini, nel quartiere di Val, a nord di, per mettere a dimora 15. Altre due saranno piantate nella vicina piazza Fradeletto. L’iniziativa, la prima del 2023, è sostenuta dalla Fondazione Capellino e il suo intento – spiega il consulente scientifico Francesco Ferrini, docente di Arboricoltura all’Università di Firenze – è rendere la capitale più vivibile, in linea con gli obiettivi dell’Agenda Onu 2030 per lo Sviluppo sostenibile. Dopo gli esperimenti nelle zone di Nomentano e Pietralata, le attività di forestazione ...