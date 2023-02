Roma | allarme bomba vicino palazzo Chigi | era una caccia al tesoro per stranieri

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Nel tardo pomeriggio di ieri è stato il panico nel centro diper un. Forze dell’ordine e artificieri si sono precipitati nelin cui si trovava il pacco sospetto, a pochi passi da, per mettere in sicurezza l’area. Sono state fatte scattare tutte le misure atte a garantire l’incolumità dei cittadini con tanto di transennamento per evitare che curiosi si avvicinassero all’area a rischio e chiusura degli edifici circostanti. Sembrava doversi temere il peggio, almeno fino a quando, dopo oltre un’ora dall’intervento è stato svelato l’arcano: quel pacco faceva parte di un gioco organizzato per i turisti. L’scattato nel tardo pomeriggio ha provocato il panico Ma è naturale che nel clima che si respira da qualche tempo nella ...

Dopo aver individuato il pacco sospetto che aveva fatto scattare l'allarme bomba, gli artificieri hanno scoperto che si trattava di una caccia al tesoro ...