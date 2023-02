(Di venerdì 17 febbraio 2023) Un discorso in italiano quello della presidente del Parlamento Europeo, per celebrare Davidndo ilinterattivo Esperienza Europa nato nel suo nome a piazza ...

Così la presidente del Parlamento europeo,,in un tweet,dopo l'incontro a Roma con il capo dello Stato. Poi all'inaugurazione dello spazio interattivo "Esperienza Europa - David ...Un discorso in italiano quello della presidente del Parlamento Europeo, per celebrare David Sassoli inaugurando il centro interattivo Esperienza Europa nato nel suo nome a piazza Venezia a Roma; ma anche per ricordare che proprio le radici dell'Europa ...

Roberta Metsola: «Berlusconi Non condivido le parole su Zelensky. Qatargate, ora la sfida è ricostruire la... Corriere della Sera

Ue, l'annuncio di Roberta Metsola: Italia centrale per l'Europa Il Tempo

Metsola assicura che l’Europa offrirà un sostegno alla transizione verso le auto green Linkiesta.it

Metsola a Roma, la presidente del Parlamento europeo incontra Mattarella e La Russa Sky Tg24

Roberta Metsola inaugura Centro Sassoli parlando d'Ucraina - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...ROMA (ITALPRESS) – “L’Unione Europea ha ancora molto da dire e da fare, dobbiamo mettere le ragioni delle battaglie politiche al ...