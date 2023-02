Oggi a La Vita in Diretta è intervenuta anche. La famosa criminologa ospite di Alberto Matano ha dichiarato che l'artista rischierebbe fino a cinque anni di reclusione.: '...spiega cosa rischia Blanco indagato dopo Sanremo ...

Omicidio Mollicone, la consulente di parte civile Roberta Bruzzone a confronto con il pm Siravo FrosinoneToday

Roberta Bruzzone: “Blanco rischia da 1 a 5 anni di reclusione” Perizona

Claudio Santamaria contro Roberta Bruzzone: «Ha detto che abbiamo inventato l’aborto, una bestialità» Corriere della Sera

Grande successo a Corropoli per il Safer Internet Day con Roberta ... AbruzzoLive

A Fossano conferenza con la criminologa Roberta Bruzzone IdeaWebTv

A La vita in Diretta è intervenuta anche Roberta Bruzzone. La criminologa ospite di Alberto Matano sostiene che Blanco rischia «fino a cinque anni di reclusione». Blanco ha dichiarato che non sentiva ...Il caso di Blanco e della sua performance al Festival di Sanremo 2023 è arrivato anche in procura: l'artista è indagato dalla Procura per danneggiamento aggravato. A ...