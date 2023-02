(Di venerdì 17 febbraio 2023) Alla conferenza di quest’anno non ci saranno delegati russi. Da qui nel 2007aveva criticato il mondo unipolare e chiesto spiegazioni sull’allargamento a est della Nato. Pochi capirono che stava minacciando nuove guerre. Leggi

... ma il loro possibilemassiccio in Ucraina o la concorrenza tra i Paesi dell'Ue creano ...della Commissione europea Ursula von der Leyen partecipa alla Conferenza sulla sicurezza di2023; ...La sconfitta contro il Bayernal Parco dei Principi nell'andata degli ottavi di Champions League non è certo stata accolta ...proprio su come il Psg debba affrontare le prossime gare e il...

Ritorno a Monaco, dove è cominciato lo strappo tra Putin e l’occidente - Pierre Haski Internazionale

Conferenza di Monaco in tempi di guerra: attesa la svolta senza la Russia ma con la Cina EuropaToday

A Monaco la Conferenza dei guerrafondai e dei piazzisti di guerra Contropiano

Lufthansa: ritorno alla normalita' negli aeroporti di Monaco e ... Borsa Italiana

Lufthansa, guasto informatico. A terra centinaia di voli. "Graduale ritorno alla normalità. Tranciati cavi In… la Repubblica

14 febbraio e 8 marzo Milan - Tottenham 1-0 14 febbraio e 8 marzo PSG - Bayern Monaco 0-1 15 febbraio e 7 marzo Club Brugge ... andata 11/12 aprile e ritorno 18/19 aprile semifinali, andata 9/10 ...Calciomercato, il ritorno di Zinedine Zidane in panchina sembra più vicino. Il francese avrebbe già prenotato la doppietta stellare Zinedine Zidane è ancora senza panchina, ma il suo nome continua ad ...