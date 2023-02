Rissa tra clienti e ritrovo di pregiudicati | chiuso bar a Sezze

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 17 febbraio 2023) Era diventato il posto preferito di persone con precedenti di polizia. Che addirittura una volta avevano concluso il loro “incontro” in una, sedata dall’intervento dei Carabinieri. E sempre gli agenti le forze dell’ordine, durante un controllo nei confronti di due, avevano trovato e sequestrato un’arma da fuoco nascosta in una borsa e risultata rubata. Disposta la chiusura del bar e la sospensione della licenza Per questo motivo il Questore di Latina ha disposto la chiusura e la sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande di un bar a, così come previsto dall’art.100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Il provvedimento, della durata di sette giorni, è la conseguenza di gravi episodi avvenuti di recente presso l’esercizio commerciale e, in particolare, dei controlli effettuati ...